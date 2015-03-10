إنشاء محطة محولات جديدة للكهرباء بمنطقة الجميل لمواجهة الأعطال ببورسعيد

أكد المحاسب محمود مطاوع السكرتير العام لمحافظة بورسعيد لـ"اليوم السابع" أن اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد، عقد اجتماعا مع مدير شبكات كهرباء بورسعيد والإسماعيلية لبحث دراسة إنشاء محطة محولات جديدة بجوار محطة الجميل لمواجهة الأعطال الطارئة بمحطة الرسوة، لافتا أن محطة كهرباء الرسوة تعتبر الوحيدة التى تقوم بتغذية بورسعيد بالطاقة ولابد من توفير البديل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.

وأشار المحاسب محمود مطاوع السكرتير العام لمحافظة بورسعيد إلى أن المحافظ قرر عرض الموضوع على المجلس التنفيذى لأخذ الرأى لتقديم دراسة متكاملة عن إنشاء المحطة وتحديد المساحة المطلوبة لتدخل فى نطاق حيز التنفيذ .