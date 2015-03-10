إحباط محاولة بيع كمية من الدقيق المدعم فى السوق السوداء بالإسكندرية

تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 75 جوال دقيق بلدى مدعم، داخل سيارة قبل تهريبها فى السوق السوداء.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام بعض التجار بمنطقة أبيس العاشر، دائرة قسم محرم بك بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع السلع التموينية المدعمة، حيث يقومون بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم من المخابز البلدية بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء خارج حدود المحافظة.

تم إعداد عدة أكمنة بدائرة قسم محرم بك، وضبط السيارة (د ا ب) مصر محملة بعدد 75 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 3.750 طن، بينما فر قائد السيارة هارباً.

تم التحفظ على الدقيق بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وجارى البحث لمعرفة قائد السيارة.