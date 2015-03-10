عاملون بشركة إسكندرية للزيوت بكفر الزيات يعتصمون للمطالبة بالتعيين

دخل أكثر من 140 عاملا تابعين لشركة إسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات فى اعتصام مفتوح اليوم الثلاثاء، أمام مقر الشركة بمدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية، احتجاجا على عدم تعيينهم، وتحرير عقود لهم.

وأكد العمال أنهم يعملون فى الشركة منذ أكثر من 3 سنوات على أمل التعيين، وتحرير عقود رسمية تقيهم من مخاطر العمل وتحفظ حقوقهم، وبعد فشلهم فى إجراء حوار مع مجلس الإدارة، استنجدوا بمديرية القوى العاملة بالغربية، لإيجاد حلول لمشكلتهم، وتم تشكيل لجنة من القوى العاملة برئاسة وكيل مديرية القوى العاملة، وأقرت اللجنة حقوق العمال وطالبت إدارة الشركة بعمل عقود عمل للعاملين بها، وهو ما دعا مجلس الإدارة لمنحهم إجازة مفتوحة ومنعهم الأمن من دخول الشركة، بحسب رواية العمال.

على صعيد آخر انتقل العميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات، والعقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى، وقوة من المركز واستمعت لشكاوى العاملين، وجارى إقناعهم بالعدول عن الاعتصام واللجوء للمفاوضات، وتم تحرير محضر شرطة بمركز شرطة كفر الزيات.