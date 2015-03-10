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حى الجمرك يضبط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية

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حى الجمرك يضبط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية حى الجمرك يضبط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية
قام اليوم حى الجمرك تحت إشراف اللواء أحمد أبو طالب رئيس الحى ومدير مباحث تموين الجمرك، بالتحفظ على سيارة محملة بالأنابيب لبيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة.

من جانبه أكد مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة على عدم وجود أزمة للسولار أو البوتاجاز بالمحافظة.

وأشار مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلى أن المديرية تشن حملات دورية على الأسواق، لضبط محاولات تهريب الأنابيب المدعمة إلى الأسواق وبيعها بأسعار مرتفعة.
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مصر 365

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