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استعجال تقرير المعمل الجنائي حول انفجار حي السفارات بمدينة نصر

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استعجال تقرير المعمل الجنائي حول انفجار حي السفارات بمدينة نصر استعجال تقرير المعمل الجنائي حول انفجار حي السفارات بمدينة نصر

حي السفارات بمدينة نصر_أرشيفية

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب باستعجال تقرير المعمل الجنائي، حول الانفجار الذي وقع، مساء السبت الماضي، بالقرب من مساكن الضباط بحى السفارات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وأمرت النيابة باستعجال تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

كان اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا بحدوث انفجار بحى السفارات بالقرب من مساكن الضباط بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات وبصحبتهم الأجهزة الكشفية إلى مكان الواقعة، وتبين أن مجهولين زرعوا عبوتين ناسفتين أسفل السيارتين وانفجرتا، ولم يسفر الحادث عن وقوع  إصابات أو خسائر بشرية.

 

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