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الدفاع بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يطالب بندب لجنة فنية لعرض الأحراز

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الدفاع بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يطالب بندب لجنة فنية لعرض الأحراز الدفاع بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يطالب بندب لجنة فنية لعرض الأحراز
طالب أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق أبو العلا" المتهم بها 104 متهمين، هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى، بندب لجنة فنية لعرض الأحراز والمقاطع الفيلمية المدمجة التى تم استعراضها خلال الجلسة الماضية.

وفى هذا السياق، أوضح أعضاء الدفاع أنهم لن يقومون بإبداء أية ملحوظات تتعلق بالمقاطع التى تم تناولها مُسبقًا، إلا فى حضور أعضاء لجنة فنية تأمر المحكمة بندبها، بهدف الإستدلال على محتوى الأحراز وبيان إذا ما تعرضت للتلاعب أم لا.

كما قدم الدفاع مذكرةً لهيئة المحكمة بهذا الشأن، حيث تألفت من ثلاث صحائف، تضمنت طلب الدفاع المُشار إليه بخصوص ندب لجنة فنية لعرض الأحراز، وهو ما تم إثباته بمحضر الجلسة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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مصر 365

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