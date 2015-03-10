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"شرطة التموين" تضبط 4144 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعهم فى السوق السوداء

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"شرطة التموين" تضبط 4144 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعهم فى السوق السوداء "شرطة التموين" تضبط 4144 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعهم فى السوق السوداء
شنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية حملات أمنية موسعة بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، والتى استهدفت مكافحة جرائم أسطوانات البوتاجاز والقضاء على ظاهرة تهريبها وبيعها فى السوق السوداء.

وأسفرت الحملات عن ضبط 56 قضية بإجمالى (4144) أسطوانة، حيث تم ضبط 32 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بإجمالى (618) أسطوانة وضبط 16 قضية تجميع بإجمالى 879 أسطوانة وضبط قضية تصرف فى حصة بإجمالى 2650 أسطوانة وضبط 4 قضايا عدم مزاولة نشاط وضبط 3 قضايا استخدام فى غير الغرض المخصص بإجمالى (3) أسطوانة.

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مصر 365

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