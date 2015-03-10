متهم بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يتعرض للإغماء.. والمحكمة تطلب طبيبا

تعرض أحد المتهمين بـالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بولاق أبو العلا" لحالة إغماء داخل القفص، وهو ما استدعى المحكمة لطلب طبيب للعرض عليه.

وواصل دفاع متهمى قضية "أحداث بولاق" المتهم بها 104 متهمين، تقديم مطالبهم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيث أكد دفاع أحد المتهمين أن موكله يعانى من انزلاقٍ غضروفى سابق عن الواقعة محل القضية.

وتسلمت المحكمة حافظة مستندات، احتوت على تقريرٍ طبى يعود إلى تاريخ 5 أغسطس 2008، صادر عن وزارة الصحة، بشأن الحالة الطبية للمتهم محمد حسن محمد سليمان، وبموجب التقرير فقد تبين إصابته منذ ذلك الحين بانزلاق غضروفى استدعى علاجه بمستشفى مركز الأهرام بقسم الأشعة.

فى سياق متصل طالب الدفاع بإحالة المتهم إلى مصلحة الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى عليه، ولبيان مدى حاجته للتدخل الجراحى خلال المرحلة المقبلة.

وكانت وجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.