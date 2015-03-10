ضبط 26 إخوانيا متورطين فى الاعتداء على المقار الشرطية بـ3 محافظات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى القبض على 26 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى الصادر بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار من قِبل الجهات القضائية، والمتورطين فى الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف بمحافظات " الفيوم، المنيا، البحيرة".

وكانت تمكنت مديرية أمن الفيوم من ضبط 13 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا (اقتحام وحرق مركز شرطة أبشواى، اقتحام نقطة شرطة المناشى، اقتحام مركز شرطة يوسف الصديق).

ونجحت مديرية أمن المنيا من ضبط ( 8 ) من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا (اقتحام مركز شرطة مغاغة، اقتحام النيابة العامة بدائرة مركز شرطة ديرمواس، اقتحام البريد).

كما تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط 5 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا (حرق وإتلاف مركز شرطة حوش عيسى)، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .