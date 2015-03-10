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ضبط رجل يعرض زوجته وشقيقتها على راغبى المتعة الحرام بمقابل مادى فى المقطم

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ضبط رجل يعرض زوجته وشقيقتها على راغبى المتعة الحرام بمقابل مادى فى المقطم ضبط رجل يعرض زوجته وشقيقتها على راغبى المتعة الحرام بمقابل مادى فى المقطم
نجحت مباحث الآداب بالقاهرة فى القبض على رجل يعرض زوجته على راغبى المتعة الحرام مقابل حصوله على المال بمنطقة المقطم، كما تبين أنه يعرض شقيقة زوجته وسيدات آخريات مقابل جمع أموال أكثر.

كانت وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، مفادها وجود نادٍ صحى يستقبل راغبى المتعة الحرام لممارسة الرذيلة مع بعض السيدات، فتحركت قوة أمنية بقيادته أشرف عليها اللواء خالد يحيى مدير مباحث القاهرة، واللواء عصام حافظ مدير إدارة الآداب، والعميدان علاء لطفى ووائل جبريل، اقتحمت المكان وألقت القبض على المتهمين.

وكشفت التحقيقات التى جرت بمعرفة المقدم سامح سعيد والرائد طاهر إخلاص بمباحث الآداب، أن المتهم "أيمن.ر" يدير نادى صحى لممارسة الدعارة ويعرض زوجته "سارة.إ" وشقيقتها "رجاء"، ومجموعة من النساء على راغبى المتعة من أجل المال.

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مصر 365