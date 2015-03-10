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الدفاع بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يشكك فى صحة الأحراز بالقضية

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الدفاع بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يشكك فى صحة الأحراز بالقضية الدفاع بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يشكك فى صحة الأحراز بالقضية
شكك أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق" بصحة الأحراز وما تضمنته من مقاطع فيلمية تم عرضها خلال الجلسة الماضية، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى.

ونفى الدفاع أن تكون تلك المقاطع قرينةً واضحة على إدانة المتهمين، أو إثبات اشتراكهم بأحداث العنف، فى الوقت الذى أكدوا خلاله أن المقاطع لم تشر إلى معالمٍ واضحة لوجود أى من المتهمين القابعين داخل القفص.

من ناحية أخرى تساءل الدفاع عن إحدى المقاطع التى ظهر خلالها الإعلامى وائل الإبراشى خلال برنامجه بتاريخ 16 أغسطس 2013، وهنا أوضح الدفاع أن ذلك المقطع يظهر موقعًا آخر لا يمت بصلة إلى موقع الأحداث محل القضية، مُطالبين بضرورة ندب لجنة فنية للفصل فى الأمر.

وفى نفس السياق تحدث ممثل النيابة مؤكدا أن دفاع بعض المتهمين يحاول التشكيك فى الأحراز من أجل إطالة أمد القضية والمماطلة، ودلل ممثل النيابة على تفسيره هذا أن هناك عددا من أعضاء هيئة الدفاع قد أبدوا استعدادهم من أجل المرافعة.

وكانت وجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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مصر 365

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