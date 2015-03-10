مباحث الآداب تحرر 45 مخالفة بمنشآت سياحية وملاهى ليلية بشارع الهرم

شنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدى موسى حملة على شارع الهرم، قادها اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى، أسفرت عن ضبط 45 مخالفة على المنشآت والملاهى الليلة.

وضمت الحملة كلا من العميد يوسف العادلى وكيل الإدارة والعقيد إبراهيم الطويل مدير التحريات والعقيد عصام أبو عرب والمقدم وليد طراف.

وتمكنت الحملة من تحرير 45 مخالفة تضمنت ضبط راقصتين مخالفين للشروط وبدون تصريح، بالإضافة إلى تحرير مخالفات لعدد من المقاهى لوجود " شيشة " بدون ترخيص وأيضا تقديم خمور دون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأرسلت للنيابة للتحقيق.