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‏جزار وعامل يمزقان جسد زميلهما بالخانكة بسبب الخلافات المالية

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‏جزار وعامل يمزقان جسد زميلهما بالخانكة بسبب الخلافات المالية ‏جزار وعامل يمزقان جسد زميلهما بالخانكة بسبب الخلافات المالية
مزق جزار وعامل جسد جزار زميلهما بالسكين فى الخانكة، بسبب الخلافات المالية بينهما تم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، إشارة من المستشفى بوصول المدعو أحمد كمال رمضان محمد 34سنة جزار جثة هامدة على أثر إصابته بجرح طعنى بالفخذ الأيسر، تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن، فتبين وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وكل من هانى حامد عبد الرحيم الحاج على وشهرته " هانى المرجاوى " سن 32 جزار و المسجل شقى خطر تحت رقم 2391 فئة "ب" مخدرات.. والسابق اتهامه فى عدد 11 قضية [سرقة متنوعة – شروع فى قتل – مخدرات] وسامح سمير عبد الحليم محمد 29 سنة عامل بسبب خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الأول.. فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم الأول بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض بمساعدة الثانى.. محدثًا إصابته التى أودت بحياته.. وفرا هاربان وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بمضمون ما أسفر عنه الفحص، وأقر الأول بتخلصه من السلاح عقب ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3152 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015 م.. وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365