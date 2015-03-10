بالصور.. كيف توفيت يارا طالبة الجامعة الألمانية تحت عجلات أتوبيس الجامعة؟

"يارا" طالبة الجامعة الألمانية بالفستان

يارا طارق نجم، طالبة الفرقة الأولى بالجامعة الألمانية، التى لم تمهلها عجلات أتوبيس جامعتها الوقت لوداع أمها وأبيها قبل لقاء الموت، فبعد انتهاء محاضراتها، وقبل عودتها إلى منزلها، وتحديدا فى تمام الساعة الخامسة عصرا، وخلال انتظارها أتوبيس الجامعة الذى سيقلها إلى المنزل، تعثرت ووقعت على الأرض خلف أحد الأتوبيسات، ليأتيها أتوبيس آخر حاملا ملك الموت، الذى أفقدها الحياة رغم الصراخ الذى لم يبدل المصير.

وتشهد كواليس الفراق، سماع من كانوا فى الأتوبيس الأول صراخ يارا، فطلبوا من السائق التوقف بعدما شاهدوا دماء يارا تغير لون الأسفلت، وأسرعوا إلى طلب الإسعاف التى لم تتأخر وتم نقلها للمستشفى الجوى.

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طلاب الجامعة الألمانية يطالبون بحق "يارا "

يارا التى يعيش والديها فى قطر، دخلت قسم الطوارئ بالمستشفى الجوى ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد أربعة ساعات فقط من الحادث، فى الوقت الذى توافد فيها زملائها على المستشفى للاطمئنان عليها، غير مدركين أنه الوداع الأخير.

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الطالبات يفترشن أرض الجامعة الألمانية

الطلاب طالبوا الجامعة بتقديم المتسبب فى الحادث للنيابة، وأعلنوا مقاطعة المحاضرات لحين تحديد المتسبب الأساسى فى الحادث، وعبروا عن إحباطهم، متهمين الإدارة المسئولة عن نقل الطلاب بالجامعة، مطالبين إدارة الجامعة بفتح تحقيق فورى لمحاسبة المتسببين فى وفاة زميلتهم.



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طلاب الجامعة الألمانية يطالبون بفتح التحقيق مع المتسبب فى مقتل يارا تحت عجلات أتوبيس الجامعة

من جانبه، أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، أنه أجرى اتصالا برئيس الجامعة الألمانية بعد الحادث الأليم الذى شهدته، وأكد أن الواقعة قيد التحقيق من جانب النيابة العامة لمعرفة ملابسات الواقعة.

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طلاب الجامعة الألمانية ينتفضون لموت يارت دهساً تحت عجلات أتوبيس الجامعة

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجامعة ستقدم كل المعلومات اللازمة وستتخذ إجراءات مشددة حول الواقعة، فيما عبر الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى عن حزنه الشديد لوفاة الطالبة .

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جراج أتوبيسات الجامعة الألمانية والتى تسببت فى مقتل يارا

وقال الدكتور محمود هاشم عبد القادر، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة سلمت السائق الذى صدم الطالبة "يارا طارق" بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بالجامعة الألمانية، وتوفيت إثر الصدمة بمستشفى الجوى بشارع 90 بالتجمع الخامس، للتحقيق، وتم حجزه فى النيابة.

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زملاء يارا يتظاهرون عقب علمهم بوفاتها تحت عجلات أتوبيس الجامعة

وأضاف هاشم عبد القادر، فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع"، أن الجامعة تواصلت مع أهل الطالبة "يارا طارق"، وتم إبلاغهم بالحادث فور حدوثه، لافتا أن الجامعة مجهزة بسيارتى إسعاف، ووحدة طبية متنقلة للتدخل فى الحالات الطارئة، مؤكدا أن الإسعافات الأولية تم تقديمها للطالبة، ونقلت إلى المستشفى الجوى 90 لإنقاذها، ولكن القضاء والقدر حال دون إنقاذها.

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صورة يارا التى توفت تحت عجلات أتوبيس الجامعة الألمانية

وأشار هاشم عبد القادر، إلى أن عددا من شهود العيان من الطلاب أكدوا رؤيتهم للطالبة "يارا طارق" تركض قبل وقوع الحادث.

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مكان حادث وفاة يارا طالبة الجامعة الألمانية

وكان اتحاد الطلاب بالجامعة، أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه سيتم التركيز على توفير حياة طلابية صحية آمنة للطلاب داخل الجامعة فى الفترة المقبلة، بدلا من الأنشطة الطلابية والترفيهية، مؤكدا وقف جميع الأنشطة الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستقام اليوم، الثلاثاء، بعد صلاة الظهر فى مسجد السلام بمدينة نصر.



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دماء يارا تغطى الأسلفت بعد دهسها تحت عجلات أتوبيس الجامعة



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يارا وسط زملائها بالجامعة الألمانية



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لقطة تذكارية لـ"يارا" وسط زملائها بالجامعة الألمانية



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لقطة تذكارية لـ يارا طالبة الجامعة الألمانية



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يارا مع إحدى زميلاتها بالجامعة الألمانية



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يارا طالبة الجامعة الألمانية قبل وفاتها تحت عجلات أتوبيس الجامعة الألمانية



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صورة تذكارية لـ"يارا" طالبة الجامعة الألمانية المتوفاة تحت عجلات أتوبيس الجامعة



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يارا تتوسط زملاءها بالجامعة الألمانية



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يارا طالبة الجامعة الألمانية



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يارا وسط أصحابها



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دماء يارا بمكان حادث مقتلها تحت عجلات أتوبيس الجامعة الألمانية

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