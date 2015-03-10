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بدء صلاة الجنازة على جثمان الطالبة يارا طارق فى مسجد السلام بمدينة نصر

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بدء صلاة الجنازة على جثمان الطالبة يارا طارق فى مسجد السلام بمدينة نصر بدء صلاة الجنازة على جثمان الطالبة يارا طارق فى مسجد السلام بمدينة نصر
بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الطالبة يارا طارق بمسجد السلام بمدينة نصر، والتى توفيت أمس تحت عجلات أتوبيس الجامعة الألمانية، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، ورئيس اتحاد الطلبة.

فيما تجمع عدد من زملائها بالجامعة أمام المسجد، ومن المقرر دفن الجثمان فى مدافن الوفاء والأمل، عقب انتهاء صلاة الجنازة.


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