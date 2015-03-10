أخبار عاجلة

احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انتهاء صلاة الجنازة على جثمان الطالبة يارا طارق فى مسجد السلام بمدينة نصر

Google+ Print
انتهاء صلاة الجنازة على جثمان الطالبة يارا طارق فى مسجد السلام بمدينة نصر انتهاء صلاة الجنازة على جثمان الطالبة يارا طارق فى مسجد السلام بمدينة نصر
انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الطالبة "يارا طارق" بمسجد السلام بمدينة نصر ، والتى توفيت أمس تحت عجلات أتوبيس الجامعة الألمانية، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، والطلاب من زملائها واتحاد الطلبة.

قال حازم عبد الخالق رئيس اتحاد طلاب الجامعة الألمانية، لـ"اليوم السابع"، عقب انتهاء صلاة الجنازة، إن الطلاب مضربين عن الدراسة لحين محاسبة المسئول عن مقتل الطالبة "يارا"، مشيرا إلى أنهم أعلنوا مطالبهم لـ"أشرف منصور" رئيس مجلس أمناء الجامعة.


>الجامعة الألمانية: تواصلنا مع أهل "يارا طارق" وأبلغناهم بالحادث فور حدوثه
>

وزير التعليم العالى يتابع التحقيقات فى واقعة وفاة طالبة الجامعة الألمانية
>

النيابة تحقق مع سائق أتوبيس الجامعة الألمانية المتهم بدهس طالبة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365