انتهاء صلاة الجنازة على جثمان الطالبة يارا طارق فى مسجد السلام بمدينة نصر

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الطالبة "يارا طارق" بمسجد السلام بمدينة نصر ، والتى توفيت أمس تحت عجلات أتوبيس الجامعة الألمانية، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، والطلاب من زملائها واتحاد الطلبة.

قال حازم عبد الخالق رئيس اتحاد طلاب الجامعة الألمانية، لـ"اليوم السابع"، عقب انتهاء صلاة الجنازة، إن الطلاب مضربين عن الدراسة لحين محاسبة المسئول عن مقتل الطالبة "يارا"، مشيرا إلى أنهم أعلنوا مطالبهم لـ"أشرف منصور" رئيس مجلس أمناء الجامعة.

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