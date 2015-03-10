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"الصحة": وصول 40 ألف عبوة من سوفالدى لتوزيعها على مراكز الكبد

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"الصحة": وصول 40 ألف عبوة من سوفالدى لتوزيعها على مراكز الكبد "الصحة": وصول 40 ألف عبوة من سوفالدى لتوزيعها على مراكز الكبد
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وصول 40 ألف عبوة من سوفالدى المستورد إلى مخازن الوزارة، لبدء توزيعها على مراكز الكبد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، إن عقار أوليسيو البديل للإنترفيرون فى المراحل النهائية للتسجيل، وسيتم العمل به فى مراكز الكبد قريباً.

وأضاف أنه تم تسعير أوليسيو بـ 9700 جنيه للمستورد، مشيراً إلى أنه سيتم توريده لمراكز الكبد بالوزارة بما يعادل 250 دولارا.


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