بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للواحدة ظهراً

يقدم لكم اليوم السابع أهم الأخبار حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، فى نشرة اليوم السابع المصورة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>1 – مقتل إرهابى وإصابة 40 مجندا فى هجوم انتحارى على معسكر للأمن المركزى بالعريش
>2 – قطع الاتصالات عن العريش وبدء عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين
>3 – محلب يبحث الاستعدادات النهائية لمؤتمر مصر الاقتصادى
>4- وزير الداخلية فى زيارة مفاجئة لقسم شرطة السيدة زينب
>5 – تأجيل طعن حازم أبو اسماعيل على سجنه فى تزوير جنسية والدته لـ12أبريل
>6 – بعد أحكام بالإعدام والمؤبد .. إعادة محاكمة 291 إخوانيًا فى اقتحام مركز شرطة مطاى
>7 – السكة الحديد: أغلقنا 200 معبر غير قانونى وحملتنا مستمرة لإغلاق جميعها
>8 – مجلس الأمن يُعلق قراره حول طلب ليبيا تسليحها
>9 – البورصة تبدأ تعاملاتها بارتفاع جماعى وتوقعات باستمرار الصعود
>10 – الإحصاء: زيادة أسعار السجائر والبوتاجاز رفع التضخم لـ2.1% خلال فبراير
>11 – المدير الفنى الجديد للمنتخب كوبر يصل القاهرة
>1 – مقتل إرهابى وإصابة 40 مجندا فى هجوم انتحارى على معسكر للأمن المركزى بالعريش
>2 – قطع الاتصالات عن العريش وبدء عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين
>3 – محلب يبحث الاستعدادات النهائية لمؤتمر مصر الاقتصادى
>4- وزير الداخلية فى زيارة مفاجئة لقسم شرطة السيدة زينب
>5 – تأجيل طعن حازم أبو اسماعيل على سجنه فى تزوير جنسية والدته لـ12أبريل
>6 – بعد أحكام بالإعدام والمؤبد .. إعادة محاكمة 291 إخوانيًا فى اقتحام مركز شرطة مطاى
>7 – السكة الحديد: أغلقنا 200 معبر غير قانونى وحملتنا مستمرة لإغلاق جميعها
>8 – مجلس الأمن يُعلق قراره حول طلب ليبيا تسليحها
>9 – البورصة تبدأ تعاملاتها بارتفاع جماعى وتوقعات باستمرار الصعود
>10 – الإحصاء: زيادة أسعار السجائر والبوتاجاز رفع التضخم لـ2.1% خلال فبراير
>11 – المدير الفنى الجديد للمنتخب كوبر يصل القاهرة