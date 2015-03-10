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بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للواحدة ظهراً

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بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للواحدة ظهراً بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للواحدة ظهراً
يقدم لكم اليوم السابع أهم الأخبار حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، فى نشرة اليوم السابع المصورة.
>1 – مقتل إرهابى وإصابة 40 مجندا فى هجوم انتحارى على معسكر للأمن المركزى بالعريش
>2 – قطع الاتصالات عن العريش وبدء عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين
>3 – محلب يبحث الاستعدادات النهائية لمؤتمر الاقتصادى
>4- وزير الداخلية فى زيارة مفاجئة لقسم شرطة السيدة زينب
>5 – تأجيل طعن حازم أبو اسماعيل على سجنه فى تزوير جنسية والدته لـ12أبريل
>6 – بعد أحكام بالإعدام والمؤبد .. إعادة محاكمة 291 إخوانيًا فى اقتحام مركز شرطة مطاى
>7 – السكة الحديد: أغلقنا 200 معبر غير قانونى وحملتنا مستمرة لإغلاق جميعها
>8 – مجلس الأمن يُعلق قراره حول طلب ليبيا تسليحها
>9 – البورصة تبدأ تعاملاتها بارتفاع جماعى وتوقعات باستمرار الصعود
>10 – الإحصاء: زيادة السجائر والبوتاجاز رفع التضخم لـ2.1% خلال فبراير
>11 – المدير الفنى الجديد للمنتخب كوبر يصل القاهرة

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