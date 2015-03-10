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بالفيديو.. تظاهر طلاب الجامعة الألمانية للتنديد بمصرع زميلتهم تحت عجلات الأتوبيس

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بالفيديو.. تظاهر طلاب الجامعة الألمانية للتنديد بمصرع زميلتهم تحت عجلات الأتوبيس بالفيديو.. تظاهر طلاب الجامعة الألمانية للتنديد بمصرع زميلتهم تحت عجلات الأتوبيس
نظم عدد من طلاب الجامعة الألمانية، وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعى، للتنديد بحادث مصرع زميلتهم يارا طارق نجم، طالبة الهندسة والتى لقيت مصرعها دهساً بأحد أتوبيسات الجامعة.

وأعلن الطلاب عدم حضور المحاضرات لحين فتح تحقيق لمحاسبة المتسببين عن وفاة زميلتهم، والوصول إلى المتسبب الأساسى فى الحادثة، ومتهمين الإدارة بالمسئولية عن الحادث ، مطالبين بتغيير إدارة الأمن ونظام الطوارىء ومحاسبة إدارة النقل بالجامعة .


>الجامعة الألمانية: تواصلنا مع أهل "يارا طارق" وأبلغناهم بالحادث فور حدوثه
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وزير التعليم العالى يتابع التحقيقات فى واقعة وفاة طالبة الجامعة الألمانية
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النيابة تحقق مع سائق أتوبيس الجامعة الألمانية المتهم بدهس طالبة
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مصر 365

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