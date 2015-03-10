مقتل إرهابيين وإصابة 4 فى انفجار عبوات ناسفة أثناء تعبئتها بالخانكة

شهدت منطقة أبو زعبل بالخانكة اليوم انفجارًا مدويًا إثر تعبئة مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان لعبوات ناسفة، وزجاجات المولوتوف فانفجرت واحدة أدت إلى اشتعال النيران فى المنزل وساعدت كميات البنزين الموجودة على اشتعال النيران بسرعة.

وانتقلت قوات الدفاع المدنى وتمت السيطرة على النيران وأسفر الحريق عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن إخطارًا من العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بوقوع انفجار داخل منزل بناحية أبو زعبل بالخانكة ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل على الفور اللواء هشام خطاب مفتش الأمن العام والعميد سامى غنيم رئيس المباحث وقوات الإطفاء والمفرقعات وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتبين أن الانفجار سببه قيام مجموعة من جماعة الإخوان بتعبئة عبوات ناسفة وزجاجات مولوتوف وانفجرت إحداها أدى إلى تتابع الانفجارات فاشتعلت النيران فى المنزل.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من "إسلام.ى.م" 35 سنة، مندوب مبيعات بإحدى الشركات و"أحمد.ع.م.ح" 21 سنة طالب بكلية تجارة، وإصابة كل من "محمد.م.ح" 27 سنة مهندس مدنى و"عمرو.ع.م.ط" 28 سنة و"محمود.م.م" 27 سنة، و"فاطمة.ع.م" 35 سنة ربة منزل.

وتم إلقاء القبض على صاحب المنزل ونقل المصابين فى حراسة الشرطة إلى مستشفى الخانكة العام، وأمرت النيابة بحبس صاحب المنزل ويدعى "حسن.د" 15 يوما على ذمة التحقيق.

صورة إرهابى انفجرت فيه عبوة ناسفة قبل تنفيذ هجوم بالفيوم