"الطاقة": انقطاع الكهرباء مؤخرا نتيجة لصيانة المحطات ومحدودية الوقود

أكد الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، أن مصر بدأت تعانى من انخفاض فى احتياجاتها من الطاقة منذ ٢٠٠٥، مؤكدا وجود خطط منذ ٣ سنوات لمواكبة الزيادة فى الاستهلاك الذى يعبر عن رفاهية متزايدة وطفرة فى الصناعة.

وأضاف الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال ندوة "الطاقة المتجددة..هل تكون حلا ممكنا لحل مشكلة الطاقة فى مصر؟" أن حسن استهلاك الطاقة هو نشاط إيجابى يحل أزمة الكهرباء فى مصر بشكل سريع.

وأشار الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، أن الانقطاع فى التيار خلال الأيام الماضية هو نتيجة لصيانة محطات الكهرباء ومحدودية الوقود، مشيرا إلى أن الاستخدامات المنزلية يمكن أن تخفض استهلاك الكهرباء بنسبة ١٥ ٪ دون التأثر بالرفاهية، لافتا إلى أن الصيف القادم سيشهد انقطاعا أقل بكثر فى التيار من الصيف الماضى.

وأوضح الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن المؤتمر الاقتصادى سيظهر للمستثمرين أن هناك فرصا للاستثمار فى مصر فى مشروعات الطاقة، موضحا أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة أسرع من التقليدية.