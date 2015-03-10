الفنانة زينة تختصم نيابة الأسرة فى طلب للنائب العام بقضية النسب

تقدمت الفنانة زينة بطلب للنائب العام المستشار هشام بركات، اختصمت فيه نيابة الأسرة بمدينة نصر ورأيها فى قضية إثبات نسب طفليها.

وتقابلت زينة ومحاميها محمد الدكر مع النائب العام المساعد المستشار هشام سمير، وتقدما له بطلب يختصمان فيه نيابة الأسرة فى رأيها الذى جاء لصالح عز وليس لزينة فى إثبات النسب، والتمس التقرير رفض الدعوى المقامة من زينة ضد أحمد عز، لعدم كفاية أدلة نسب الطفلين لعز.

وقال الدكر إنه تقدم بمذكرة توضيحية، مؤكدا أن رأى نيابة الأسرة مخالف للقانون والواقع، مؤكدا أن رأى النيابة استشارى غير ملزم وغير مؤثر فى مجرى القضية.

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>وأضاف أن رأى النيابة الذى جاء فى صالح أحمد عز وليس زينة، أحدث ضجة وضلل الرأى العام، فيما لم تعلق زينة على الأمر.

وصول الفنانة زينة دار القضاء العالى لتقديم بلاغ ضد أحمد عز

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