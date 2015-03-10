وزراء خارجية الخليج يبحثون الأزمة اليمنية بعد غد فى الرياض

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، فى الرياض بعد غد الخميس اجتماعهم الاعتيادى الذى من المقرر أن يناقشون خلاله العديد من الموضوعات يأتى على رأسها الأمن والأزمة اليمنية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزياني، فى بيان له اليوم الثلاثاء إن وزراء خارجية دول المجلس الست سيعقدون اجتماعهم الـ (134) فى مقر الامانة العامة بالرياض برئاسة وزير الخارجية القطرى الدكتور خالد بن محمد العطية ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وقال الزيانى إن "وزراء الخارجية سيبحثون عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجى المشترك ، وما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى فى دورته الماضية ، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، إضافة إلى التقارير التى تم رفعها من قبل اللجان الوزارية".

وأوضح الزيانى أن الاجتماع الوزارى سيتدارس كذلك آخر المستجدات والتطورات العربية والإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة ، مضيفا أن الأزمة اليمنية ستكون فى مقدمة القضايا التى سيبحثها وزراء الخارجية ،بالإضافة إلى مخاطر التهديدات الإرهابية على أمن واستقرار المنطقة.

وتقود السعودية تحركات دبلوماسية مكثفة على أكثر من صعيد بهدف دعم الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي.

وأعلنت معظم الدول الخليجية نقل سفاراتها إلى عدن فى إطار الدعم الخليجى المقدم للرئيس هادي.

وأكدت السعودية الاثنين أن أمن دول مجلس التعاون الخليجى وأمن اليمن كل لا يتجزأ.

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