عصائر لإشراقتك أثناء الحمل

تعزو بعض الأمهات سبب إشراقتها خلال الحمل إلى العصائر التي تعدها. قومي بإعداد العصير وفقاً لاحتياجاتك في الخلاط، كما تكشف أخصائية التغذية هلا الشافعي:

لتهدئة الغثيان: ابدئي بالزنجبيل، وهو عنصر معروف لتهدئة المعدة والموز؛ لأن البوتاسيوم يهدئ الشوارد، التي تسبب الجفاف، وانتهي مع الفراولة الغنية بمضادات الأكسدة.



لتعزيز الطاقة: امزجي التوت وحليب اللوز أو جوز الهند ومانغو وموز. فالعنصران الأخيران غنيان بالألياف لإبقائك شبعى، في حين أن المانغو مغذية وغنية بالطاقة.



لزيادة منسوب الحديد: جربي الخضر مثل: الكرنب والسبانخ والهندباء والبقدونس، وامزجيها مع ماء جوز الهند والأناناس للنكهة، وجرعة فيتامين سي لزيادة نسبة امتصاص الحديد. وأضيفي الكاكاو؛ فهو غني بالحديد وبطعم الشوكولاته.



لرفع منسوب الكالسيوم: استخدمي حليباً وأي نوع فاكهة ترغبينه مثل كيس من الفواكه المجمدة، وأضيفي الشيا أو بذور السمسم كمصدر ألياف.



لتخفيف الحرقة: جربي مزيجاً من عصير التفاح، والعنب مع قليل من خل التفاح، كما أن عصير الرمان المخفف فعال في هذا.