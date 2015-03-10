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عصائر لإشراقتك أثناء الحمل

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عصائر لإشراقتك أثناء الحمل عصائر لإشراقتك أثناء الحمل

الثلاثاء 10-03-2015 16:07

تعزو بعض الأمهات سبب إشراقتها خلال الحمل إلى العصائر التي تعدها. قومي بإعداد العصير وفقاً لاحتياجاتك في الخلاط، كما تكشف أخصائية التغذية هلا الشافعي:

لتهدئة الغثيان: ابدئي بالزنجبيل، وهو عنصر معروف لتهدئة المعدة والموز؛ لأن البوتاسيوم يهدئ الشوارد، التي تسبب الجفاف، وانتهي مع الفراولة الغنية بمضادات الأكسدة.


لتعزيز الطاقة: امزجي التوت وحليب اللوز أو جوز الهند ومانغو وموز. فالعنصران الأخيران غنيان بالألياف لإبقائك شبعى، في حين أن المانغو مغذية وغنية بالطاقة.


لزيادة منسوب الحديد: جربي الخضر مثل: الكرنب والسبانخ والهندباء والبقدونس، وامزجيها مع ماء جوز الهند والأناناس للنكهة، وجرعة فيتامين سي لزيادة نسبة امتصاص الحديد. وأضيفي الكاكاو؛ فهو غني بالحديد وبطعم الشوكولاته.


لرفع منسوب الكالسيوم: استخدمي حليباً وأي نوع فاكهة ترغبينه مثل كيس من الفواكه المجمدة، وأضيفي الشيا أو بذور السمسم كمصدر ألياف.


لتخفيف الحرقة: جربي مزيجاً من عصير التفاح، والعنب مع قليل من خل التفاح، كما أن عصير الرمان المخفف فعال في هذا.

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سيدتي