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شرطة دبي تحل تجمع عمال شركة للمطالبة بمكافآتهم في أقل من ساعة

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شرطة دبي تحل تجمع عمال شركة للمطالبة بمكافآتهم في أقل من ساعة شرطة دبي تحل تجمع عمال شركة للمطالبة بمكافآتهم في أقل من ساعة

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مظاهرة عمالية وقعت في منطقة البوليفارد أمام برج خليفة، وأكدت أن ما حدث تجمع لعمال طالبوا بمكافآتهم، وتمكنت شرطة دبي من حله في أقل من ساعة.

وكتب المكتب الإعلامي  عبر حسابه الرسمي على تويتر: " توصلت شرطة دبي خلال أقل من ساعة إلى تفاهم أنهى تجمع عمال شركة فاونتين فيو في منطقة البوليفارد للمطالبة بمكافآتهم".

فيما قالت شرطة دبي عبر حسابها على انستيجرام:"من خلال الحوار الموضوعي المتوازن، تمكنا اليوم من التوصل إلى تفاهم مع عمال شركة إنشاءات، ونجحنا خلال أقل من ساعة في إقناعهم بإنهاء وقفتهم في منطقة البوليفارد بهدوء تام".

 ونشرت الشرطة صورة خلال التحاور مع العمال.

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