بالصور: أنجلينا جولي في أسوأ إطلالة لها

استطاعت عدسات الباباراتزي رصد النجمة العالمية Angelina Jolie داخل متاجر "سانت لوران" في بيفرلي هيلز، وهي في أسوأ إطلالاتها.

ويبدو أنّ مندوبة الأمم المتحدة قد اغتنمت وقتها الفراع للتسوّق في ساعة متأخّرة من الليل، حيث ظهرت من دون أن تضع مكياجاً أو أيّ مساحيق من شأنها أن تخفي وجهها النحيف والتجاعيد الظاهرة تحت عينيها وعيوب وجهها الشاحب اللون.

وكعادتها، اكتفت Angelina باللون الأسود، ما عمل أيضاً على إظهار تقدمها في السن، حتى بدت في بعض الصور كأنها والدها Jon Voight.

يُذكر أنّ Angelina Jolie تصدّرت مؤخّراً قائمة أكثر شخصية محبوبة حول العالم، وفق استطلاع رأي عالمي حديث أجراه موقع "YouGov".