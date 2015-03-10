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يانوزاي: أحب مراوغة اللاعبين في أرضية الملعب

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يانوزاي: أحب مراوغة اللاعبين في أرضية الملعب يانوزاي: أحب مراوغة اللاعبين في أرضية الملعب

صرح عدنان يانوزاي لاعب مانشستر يونايتد أنه يحب القيام بالمراوغات داخل أرضية الملعب أكثر من أي شيء أخر.

يانوزاي والذي خسر مع فريقه أمام أرسنال 2-1 مساء الإثنين في دور الـ8 لكأس الاتحاد الإنجليزي، أكد أن طموح الشياطين الحمر يبقى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تحدث صاحب الـ20 عاما للموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد قائلا: "مركزي المفضل فوق أرضية الميدان هو لاعب الجناح أو اللاعب رقم 10".

وأضاف "أنا مراوغ بالأساس، أحب تخطي اللاعبين في أرضية الملعب".

وأردف "إذا تعرضت للعرقلة، أحاول المراوغة مرة أخرى حتى أتخطى المدافع".

وأتم "هدف الفريق هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لقد لعبت في البطولة العام الماضي وكان أمرا رائعا.. وأنتظر هذه الفرصة أن تتاح لي مرة أخرى في المستقبل".

وشارك اللاعب البوسني الأصل في 21 مباراة مع يونايتد هذا الموسم، سجل خلالها أربعة أهداف.

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