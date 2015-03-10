بالأرقام - لماذا لم يطلق صلاح ' رصاصة ' واحدة أمام لاتسيو

خيمت أجواء التفكير في مواجهة روما بالدوري الأوروبي على أداء لاعبي فيورنتينا أمام لاتسيو بالجولة 26 من الدوري الإيطالي، خاصة الجناح المصري محمد صلاح.

صلاح الذي قدم أداء رائعا في مبارياته السبعة الماضية، قالت الصحافة الإيطالية أنه لم يطلق "رصاصة" واحدة.

حقائق فشل صلاح في تغييرها أمام لاتسيو

وهذا ما تؤكده الأرقام التي يستعرضها FilGoal.com عقب مباراة لاتسيو من خلال عدة مواقع إحصائية..

شاهد - ملخص صلاح أمام لاتسيو

- الرقابة الصارمة

كان طبيعيا أن يلتفت مدافعو لاتسيو لصلاح، فتعرض لرقابة لصيقة من ستيفان دي فري المدافع الهولندي الصلد والذي منحه موقع (لاتسيو نيوز) تقييما هو الأفضل بين زملائه المدافعين.

وانعكس هذا على عدد لمسات صلاح للكرة، التي كانت 55 مرة وكان أغلبها بعيدا عن حدود الخطورة.

ووصف التقرير دي فري بأنه قبض على صلاح تماما، والذي لم يظهر خطورته طوال الـ90 دقيقة.

الأرقام أيضا توضح أن صلاح قام بمحاولة المراوغة أربع مرات منهم واحدة فقط صحيحة.

وعن أماكنها، فقد نجح دفاع لاتسيو في قطع محاولاته القريبة من منطقة الجزاء.

التصويبات

لم ينجح أي لاعب من فيورنتينا في تصويب كرة صحيحة واحدة على مرمى لاتسيو.

فذكر تقرير إيطالي، أن صلاح لم يطلق "رصاصة" واحدة تجاه المرمى، سواء كانت داخل أو خارج حدود القائمين والعارضة.

ست تصويبات من لاعبي فيورنتينا، لم تتجه واحدة على مرمى لاتسيو الذي فاز برباعية نظيفة وكان هجومه كاسحا.

الدور الدفاعي

هجوم لاتسيو أجبر فيتشينزو مونتيلا على استخدام صلاح في موقف دفاعي، ولكنه قدم مردودا طيبا.

صلاح قطع ثلاث تمريرات من لاعبي لاتسيو، ونجح في استخلاص كرة من أربع محاولات.

التمريرات

نسبة تمريرات صلاح الصحيحة 86 %، وهو المعدل الذي انخفض أمام لاتسيو.

وانقطعت معظم تمريرات صلاح الأمامية، ومتوسط أطوال التمريرة كان قليلا 11 مترا