بالفيديو - شاهد.. الأخطاء الكارثية لدفاع فيورنتينا أمام لاتسيو

انهار فريق فيورنتينا بدنيا أمام لاتسيو في مباراة الإثنين والتي خسرها بنتيجة 4-0 في الدوري، وظهر لاعبيه بشكل باهت للغاية وارتكبوا العديد من الأخطاء الدفاعية الساذجة.

فيورنتينا تأثر كثيرا بضغط المباريات والمشاركة في ثلاث بطولات مختلفة كما صرح مدربه فينشينزو مونتيلا، وهو ما بدا واضحا أمام لاتسيو إذ تلاعب مهاجمو الأخير بدفاع الفيولا وكادوا أن ينهوا الشوط الأول فقط متفوقين في النتيجة بفارق ثلاثة أو أربعة أهداف.

وأمام فريق قوي يقدم موسما رائعا ولديه ميزة التفرغ للبطولات المحلية وعدم خوض مباريات أوروبية، لم يستطع فيورنتينا السير على نفس المنوال وهو قادم من لقاءات صعبة استنفذت منه مجهود بدني رهيب أمام كل من توتنام، إنتر ميلان ويوفنتوس.. ولقد نجح في الفوز على الثلاثة فرق.

زملاء النجم المصري محمد صلاح لعبوا 6 مباريات خلال 18 يوما فقط، أي بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام.. بدءا من لقاء توتنام في لندن وحتى مواجهة لاتسيو.

وعلى الجانب الأخر، الحضور البدني القوي للاتسيو كان لديه مبرراته، وذلك أن الفريق لعب أربع مباريات فقط منذ 15 فبراير الماضي.

شاهد بالفيديو.. كيف تلاعب هجوم لاتسيو بقيادة الأسطورة ميروسلاف كلوزه والجناح الطائر أنتونيو كاندريفا بدفاع فيورنتينا الهزيل في مباراة الدوري.