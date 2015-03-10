محافظ المنيا يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مواعيد امتحانات الفصل الدراسيالثاني لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، وكذلك الشهادات المحلية، حيث ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة اعتبارا من الثلاثاء الموافق 5 مايو 2015 وتنتهي يوم الخميس 21 مايو.

من جانبه أكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن طلاب الصف السادس سوف يؤدون امتحاناتهم خلال الفترة من 11 مايو حتي 14 مايو ، وطلاب الصف الثالث الإعدادي من 17 مايو حتي 23 مايو .

وسيبدأ امتحان الدور الثاني في 1يوليو، مشيراً إلي أنه سوف يتم عرض الجداول علي الطلاب والمعلمين ومجلس الأمناء لمناقشتها قبل اعتمادها.