محافظ بورسعيد يطالب المديرين بتطوير العمل الإداري

طالب اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد مديري الإدارات والمديريات بتطوير العمل الإداري داخل كل مديرية وإدارة مشيراًإلى اجتماع رئيس مجلس الوزارة مع المحافظين أكد علي ضرورة التفاعل مع كافة المشكلات بأسرع وقت وتحسين أداء موظف الحكومة والاهتمام بمطالبه و أهمية عنصر الوقت والزمن والعمل الجاد والإنتاج لإحداث التنمية الشاملة فى شتى القطاعات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة محافظ بورسعيد مع مديري الإدارات بالديوان العام وناقش المحافظ أهم المشكلات الرئيسية التى تواجة المحافظة وإهتمامه بمشكلات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحى.