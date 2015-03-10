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محافظ بورسعيد يطالب المديرين بتطوير العمل الإداري

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محافظ بورسعيد يطالب المديرين بتطوير العمل الإداري محافظ بورسعيد يطالب المديرين بتطوير العمل الإداري

 

محافظ بورسعيد

طالب اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد مديري الإدارات والمديريات بتطوير العمل الإداري داخل كل مديرية وإدارة مشيراًإلى اجتماع رئيس مجلس الوزارة مع المحافظين أكد علي ضرورة التفاعل مع كافة المشكلات بأسرع وقت وتحسين أداء موظف والاهتمام بمطالبه و أهمية عنصر الوقت والزمن والعمل الجاد والإنتاج لإحداث التنمية الشاملة فى شتى القطاعات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة محافظ بورسعيد مع مديري الإدارات بالديوان العام وناقش المحافظ أهم المشكلات الرئيسية التى تواجة المحافظة وإهتمامه بمشكلات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحى.

 وطالب المحافظ من المسئولين  العمل على تطوير أداء الجهاز الإدارى بكافة المديريات، بالإضافة إلى أهمية التقرب من المواطنين والعمل على توعيتهم وتبنى البرامج التثقيفية للشباب وسرعة التنسيق بين المديريات ورؤساء الأحياء لإنهاء المشروعات المتوقفةوإيجاد الحلول العملية لكافة المشكلات.

جمال نوفل

 

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