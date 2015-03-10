توقف حركة قطارات “بنها-منوف” بعد العثور على “قنبلة” بمحطة الباجور في المنوفية

توقفت حركة القطارات على خط ” بنها – منوف” بمحافظة المنوفية، منذ قليل، بعد العثور على جسم غريب على رصيف محطة سكة حديد الباجور بجوار “البلوك”، وعلى الفور انتقلت خبراء المفرقعات والحماية المدنية، وتبين أن الجسم عبارة عن قنبلة هيكلية.

وأكد العميد سمير الجنزوري مأمور مركز شرطة الباجور أنه تلقى بلاغ من ناظر محطة الباجور بوجود جسم غريب لى رصيف المحطة بجوار “البلوك”، على الفور اتخذ قرار بفرض كردون أمنى وتوقف حركة القطارات وإيقاف قطارين الاول قادم من بنها باتجاه محطة الباجور والثانى قادم من منوف فى اتجاه محطة الباجور قبل دخولهما المحطة بمسافة كبيرة.

وأضاف الجنزوري أنه بفحص الجسم تبين لخبراء المفرقعات أنه عبارة عن قنبلة هيكلية مكونة من كرتونة صغيرة الحجم بها أسلاك كهربائية وبداخلها مسامير وزلط ولا يوجد بها أي مواد متفجرة وتم تحريز المضبوطات وإعادة تسيير القطارات بعد توقف نصف ساعة تقريبًا.