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لليوم الثانى.. غياب جماعى لطلاب مدرسة الطالب إسلام شريف بالسيدة

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لليوم الثانى.. غياب جماعى لطلاب مدرسة الطالب إسلام شريف بالسيدة لليوم الثانى.. غياب جماعى لطلاب مدرسة الطالب إسلام شريف بالسيدة
فى اليوم الثالث من وفاة طالب على يد معلمه، بمدرسة شهداء بورسعيد التابعة لإدارة السيدة زينب توقفت الدراسة، وذلك تخوفا من أولياء الأمور على أبنائهم من المشكلات التى قد تحدث من أهالى الطالب المتوفى.
> وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لـ"اليوم السابع"، أن المدارس المجاورة متأثرة بالحدث مثل مدرسة جيل الحرية، لافتا إلى أن نسبة الحضور ضعيفة بين الطلاب.
>مدرسة الطالب القتيل إسلام شريف "لم يحضر أحد".. المدرس المتهم ينكر القتل والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.. ومدير إدارة التعليم: أقنعت أسرة الفقيد بأن الحادث قضاء وقدر
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