أخبار عاجلة

احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مطار القاهرة يستقبل وفدًا فرنسيًا يضم رجال أعمال وخبراء استثمار

Google+ Print
مطار القاهرة يستقبل وفدًا فرنسيًا يضم رجال أعمال وخبراء استثمار مطار القاهرة يستقبل وفدًا فرنسيًا يضم رجال أعمال وخبراء استثمار
وصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الثلاثاء، وفد فرنسى يضم عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين لحضور المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى يعقد خلال أيام بمدينة شرم الشيخ، وتم إنهاء إجراءات وصول الوفد على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس.

ضم الوفد الاقتصادى الفرنسى 13 من رجال الأعمال والمستثمرين، وخبراء الاقتصاد والتمويل فى عدة شركات عالمية فرنسية، فى إطار تأكيد الفرنسية على مشاركة قطاع الأعمال العام والخاص بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى لبحث أفضل المشاريع التى يمكن أن تسهم فيها فرنسا فى ظل التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية