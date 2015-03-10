مطار القاهرة يستقبل وفدًا فرنسيًا يضم رجال أعمال وخبراء استثمار

وصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الثلاثاء، وفد فرنسى يضم عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين لحضور المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى يعقد خلال أيام بمدينة شرم الشيخ، وتم إنهاء إجراءات وصول الوفد على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس.

ضم الوفد الاقتصادى الفرنسى 13 من رجال الأعمال والمستثمرين، وخبراء الاقتصاد والتمويل فى عدة شركات عالمية فرنسية، فى إطار تأكيد الحكومة الفرنسية على مشاركة قطاع الأعمال العام والخاص بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى لبحث أفضل المشاريع التى يمكن أن تسهم فيها فرنسا فى ظل التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد.