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آخر كلام.. "التعليم" تعلن نتيجة وظائف الـ"30 ألف معلم" 20 مارس الجارى

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آخر كلام.. "التعليم" تعلن نتيجة وظائف الـ"30 ألف معلم" 20 مارس الجارى آخر كلام.. "التعليم" تعلن نتيجة وظائف الـ"30 ألف معلم" 20 مارس الجارى
أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية والتعليم المصرية، استقرت بشكل نهائى على إعلان نتيجة وظائف الـ"30 ألف معلم"، 20 من مارس الجارى، لافتة إلى أن وزير التعليم أكد ضرورة إعلانها فى هذا التوقيت.

وفيما يتعلق بتسكين الـ"30 ألف معلم" على المحافظات، قالت المصادر إنه سيتم توزيعهم كل فى محافظته حال ما إذا كان تخصص المتقدم مطلوبا فى محافظته، إما إذ لم يكن التخصص مطلوبا فسيتم توزيعهم على أقرب محافظة مع منحه حرية الاختيار بين المحافظات، فعلى سبيل المثال لو أن متقدما من محافظة الجيزة وتخصصه ليس مطلوبا فى محافظتة فسيتم منحه حق الاختيار بين عدة محافظات لتسكينه عليه.

الجدير بالذكر أن الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم عقد أمس الاثنين اجتماعا مع أعضاء لجنة الامتحانات وضمت محمد رفعت مدير البوابة الإلكترونية ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات وزهير يونس مدير شئون العاملين وعدد من قيادات الوزارة لتحديد موقع إعلان نتيجة الوظائف.


>مصدر بـ"التعليم": توزيع وظائف الـ"30 ألف" معلم لن يتقيد بمحافظة المتقدم
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