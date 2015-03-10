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مصدر: انفجار عبوة أثناء سير مدرعة فى ثانى عملية إرهابية بالعريش

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مصدر: انفجار عبوة أثناء سير مدرعة فى ثانى عملية إرهابية بالعريش مصدر: انفجار عبوة أثناء سير مدرعة فى ثانى عملية إرهابية بالعريش
كشف مصدر بمديرية أمن شمال سيناء عن تفاصيل ثانى عملية إرهابية بشمال سيناء، والتى راح ضحيتها شهيد وأصيب 3 من القوات أمنية بمنطقة جنوب العريش.

وقال المصدر إن مسلحين زرعوا عبوة ناسفة على طريق يؤدى إلى ارتكاز أمنى بمنطقة لحفن جنوب العريش، وأثناء سير مدرعة أمنية تم تفجير العبوة، وهو ما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة 3 مجندين.

وأشار المصدر إلى أن جثمان الشهيد والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكرى.


>استشهاد مجند وإصابة 3 فى هجوم إرهابى جديد على ارتكاز أمنى بالعريش

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