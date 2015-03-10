الجزيرة: أمريكا ترفع الحظر عن أموال يوسف ندا وبنك التقوى

ذكر موقع الجزيرة نت اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر عن ممتلكات القيادى بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان يوسف ندا، والشركات المساهم فيها، بالإضافة إلى بنك التقوى وذلك بعد نحو 14 سنة من الحظر .

وأوضح الموقع أن وزارة الخزانة الأمريكية قد اتخذت هذا لقرار المفاجئ، لأن الاتهامات التى تم توجيهها للقيادى الإخوانى والتى تتعلق بتمويله للإرهاب الدولى لم تعد ذات أساس منطقى أو يحمل أى دليل لافت إلى نشر القرار فى السجل الفيدرالى الأمريكى.

والجدير بالذكر أن يوسف مصطفى ندا القيادى الإخوانى، وهو رجل أعمال مصرى يحمل الجنسية الإيطالية، ومقيم فى كامبيونا الواقعة بين الحدود الإيطالية وسويسرا، وهو المفوض السابق للعلاقات الدولية فى جماعة الإخوان المسلمين.

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