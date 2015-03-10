النيابة تحقق مع سائق أتوبيس الجامعة الألمانية المتهم بدهس طالبة

انتهى المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء، من مناظرة جثة طالبة بالجامعة الألمانية دهسها أتوبيس الجامعة، حيث تبين من مناظرة المجنى عليها إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف داخلى، كما تباشر النيابة التحقيق مع سائق الأتوبيس المتسبب فى الحادث ووجهت له تهمة القتل الخطأ، بجانب الاستماع لأقوال مدير أمن الجامعة الألمانية.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار شريف عبد المنعم، أن المجنى عليها أثناء مغادرتها الجامعة الألمانية وأثناء وقوفها بجانب أحد أتوبيسات الجامعة، فوجئت بسائق أتوبيس ثان يسير بسرعة تجاهها مما أدى إلى دهسها بين الأتوبيسين وسقطت تحت عجلاته، مما أدى إلى إصابتها بكسر فى الجمجمة أدت إلى وفاتها فى الحال وتبين من التحقيقات أن والد الطالبة ووالدتها خارج البلاد.

اتحاد طلاب الجامعة الألمانية: وفاة طالبة دهسها أتوبيس داخل الحرم