ضبط 49 جهاز تفجير عن بعد داخل سيارة فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٤٩ جهاز تفجير عن بعد داخل سيارة بالمنيا، تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا بلاغاً بضبط ٤٩ جهاز تفجير عن بعد، داخل كولمن لحفظ العقاقير الطبية، محمل بالسيارة رقم ٣١١١٢ أجرة المنيا ماركة بيجو، بيضاء اللون أمام قرية الشيخ فضل شرق النيل بمركز بنى مزار.

بسؤال سائق السيارة، أفاد بقيام شخصين بطلب نقل الكولمن إلى شخصين بمركز بنى مزار دون علمه بمحتويات الكولمن، نظير مقابل مادى، وأن شخصين سيقومان باستلامها بكوبرى بنى مزار الجديد، تم تتبع السيارة، والقبض على كل من "محمد ن"، ٣١ سنة، و"إسلام م" ٢١ سنة، طالب من مركز سمالوط.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى التحقيق بمعرفة النيابة.

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