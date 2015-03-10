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مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية

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مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية
اقتحم مستوطنون يهود ينتمون لما يسمى منظمات "طلاب لأجل الهيكل" اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فى الأوقاف الإسلامية بالقدس إن المستوطنين اليهود قاموا بجولات استفزازية فى باحات المسجد الأقصى وأن أحد مرشدى الاقتحامات حمل لافتات رسم عليها أجزاء من "الهيكل المزعوم" وقدم شروحات لمرافقيه حول أسطورة وخرافة اقامة الهيكل مكان الأقصى.

وأشارت إلى أن المسجد الأقصى شهد تواجدا كبيرا للمصلين، وطلبة العلم وطلبة عدد من مدارس المدينة المقدسة، فيما تواصل شرطة الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق الفتيات والنساء من كل الأجيال وتحتجز بطاقاتهن الشخصية خلال دخولهن إلى المسجد.

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مصر 365