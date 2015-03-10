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#ليلة_الابطال - رقم قياسي في انتظار رفاق رونالدو بدوري الأبطال

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#ليلة_الابطال - رقم قياسي في انتظار رفاق رونالدو بدوري الأبطال #ليلة_الابطال - رقم قياسي في انتظار رفاق رونالدو بدوري الأبطال

عندما يستقبل ريال مدريد فريق شالكه الألماني بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، سيكون رفاق النجم كريستيانو رونالدو على موعد مع رقم قياسي في تاريخ المسابقة.

هذا الرقم القياسي هو عدد الانتصارات المتتالية التي حققها فريق في تاريخ دوري الأبطال، والذي عادل فيه ريال مدريد فريق بايرن ميونيخ حين فاز على مواطنه الألماني شالكة منذ ثلاثة أسابيع 2-0.

ريال وبايرن كلاهما فاز في 10 مباريات متتالية حتى الآن، في رقم لم يحققه أي ناد أخر في القارة العجوز عبر تاريخ دوري الأبطال.

فمنذ فوز النادي الملكي على بايرن في لقاء الذهاب من نصف نهائي البطولة العام الماضي، فاز في جميع لقاءاته بالمسابقة حتى اللحظة.

بينما الانتصارات العشرة المتتالية التي حققها بايرن ميونيخ بدأت منذ فوزه على يوفنتوس في ألمانيا 2-0 بدور الـ8 موسم 2012-2013، وحتى خسارته من مانشستر سيتي على ملعب "أليانز أرينا" في دور المجموعات الموسم الماضي 3-2.

وقد يتقابل الفريقان في الدور المقبل من البطولة في حال تأهلهما من دور الـ16..

وقتها، ستكون مواجهة ثأرية للاعبي بايرن بعد الرباعية القاسية التي تلقوها العام الماضي على ملعبهم من الفريق الملكي في الدور نصف النهائي.

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