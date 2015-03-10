استانا تعرض أحدث مجوهرات العروس في معرض برايد شو 2015

أطلقت سلسلة متاجر المجوهرات الشهيرة استانا مجموعة كريستيان باور حصرياً في معرض برايد شو 2015 من الفترة 25-28 مارس 2015 في مركز دبي التجاري الدولي للمعارض.

كريستيان باور أسم لعائلة ألمانية غنية عن التعريف في عالم المجوهرات، المعروف عن كريستيان باور إستخدامها لأجود أنواع المواد والتكنولوجيا الحديثة في عالم الأعراس كما أنها تقدم أحدث التصاميم المثيرة للإعجاب في عالم المجوهرات وخواتم الزواج.

وعلق داني موكي الرئيس التنفيذي وصاحب العلامة التجارية استانا في الإمارات العربية،:” نحن سعداء لتقديمنا مجموعة من أرقى التصاميم المبتكرة والعصرية الأنيقة وخاتم الزواج التي تمثل قصة كل زوجين في رحلة رومانسية ونتيجة للخبرة والحرفية وقبل كل شيء العاطفة مع التصاميم الخالدة لرفيق مدى الحياة".

يستخدم كريستيان باور وصفات خاصة لتكوين سبيكة كما لو أنها مصنوعة في المنزل، مما جعلة اليوم واحد من أهم وأفضل العلامات المختصة في إنتاج خواتم الزفاف ذات جودة عالية.

يقع جناح أستانا في قاعة زعبيل رقم Z2D24 يوفر الجناح مجموعات مختلفة من أساور العروس باللون الوردي، بالإضافة الى مجموعة فريدة من الذهب الأبيض ومجموعة خواتم الأميرة الماسية الساحرة للقلوب، مجموعة خواتم كريستيان باور تتوفر فقط من 14 إلى 18 قيراط مرصعة بالماسات البيضاء لتتناسب مع جميع الفئات.