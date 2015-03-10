برشلونة: ميسي قد يغادر النادي

صرح أرييدو برايدا المدير الرياضي لنادي برشلونة أن النجم ليونيل ميسي قد يغادر الفريق في ظل وجود أندية تستطيع أن تقدم له عرضا مغريا.

برايدا والذي تولى مصب المدير الرياضي خلفا لأندوني زوبيزاريتا، يرى أن نادي برشلونة قد يفقد نجمه الأرجنتيني لصالح إحدى الفرق صاحبة رأس المال الضخم في أوروبا.

تحدث برايدا لقناة "إسبورت 3" الكاتالونية قائلا:"أعتقد أن رحيل ميسي عن برشلونة هو أمر أقرب للمستحيل، ولكنه قد يحدث في وجود أندية لديها مال وفير مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي".

وأضاف"الأمور الغير متوقعة تحدث بين الحين والأخر.. ميسي ليس لاعبا عاديا، هو ظاهرة".

وسجل اللاعب المتوج بالكرة الذهبية أربع مرات من قبل 41 هدفا هذا الموسم مع برشلونة في 38 مباراة خاضها حتى الآن.