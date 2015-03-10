كونتي: يوفنتوس كان أقوى تحت قيادتي

صرح أنتونيو كونتي مدرب منتخب إيطاليا، بأنه كان يتوقع تنافسا أقوى هذا الموسم في مسابقة الدوري الإيطالي، ويرى أن يوفنتوس كان فريقا أقوى تحت قيادته.

كونتي والذي حقق ثلاثة ألقاب في بطولة "الكالتشيو" مع يوفنتوس، أكد أن البيانكونيري هو الفريق الأقوى في إيطاليا حاليا وهناك فوارق بينه وباقي الأندية.

وبعد تلقيه جائزة مدرب العام في إيطاليا قال كونتي للصحفيين:"بالنظر لبطولة الدوري، توقعت منافسة أقوى من ذلك".

وأضاف "لو كان يوفنتوس بنفس القوة التي كان عليها تحت قيادتي، لكان متفوقا الآن بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه".

وأردف "عموما يوفنتوس يستحق الوجود على القمة، لقد أظهر أن لديه المزيد ليقدمه أكثر من بقية الفرق".

وحصل كونتي على جائزة "بانكينا دي أورو" أو المقعد الذهبي للمرة الثالثة على التوالي، وجاء خلفه مدرب فيورنتينا فينشينزو مونتيلا ثم رودي جارسيا مدرب روما.