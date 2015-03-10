' إنتر هو خيار يايا توريه الأول في إيطاليا '

أفاد روبرتو مانشيني مدرب إنتر ميلان أن في حالة قدوم يايا توريه إلى إيطاليا، سيكون النيراتزوري هو خياره الأول دون شك.

مانشيني والذي درب توريه في مانشستر سيتي وحققا سويا لقب الدوري الإنجليزي موسم 2011-2012، عبر عن رغبته في انتداب الدولي الإيفواري للعب في "الكالتشيو".

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية، قال لاعب سامبدوريا ولاتسيو سابقا: "توريه لعب في كل البطولات المهمة ماعدا إيطاليا وألمانيا".

وأضاف "يبدو أنه يريد خوض التجربة الإيطالية، من الممكن أن ينضم إلينا".

وأردف "الأمر ليس سهلا، هو لاعب يمتلك قدرات فنية هائلة ولديه شخصية قوية في أرضية الملعب".

وأتم "لو أراد اللعب في إيطاليا، بالتأكيد إنتر سيكون خياره الأول".

ويلعب يايا توريه مع مانشستر سيتي منذ عام 2010، وكان قد توج الشهر الماضي بكأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده كوت ديفوار.