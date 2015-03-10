مصدر رئاسي يمني: روسيا ستتولى إقناع الحوثيين عبر إيران بحضور لقاء الرياض

كشف مصدر رئاسي يمني في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرته اليوم عن مساع روسية لإقناع الحوثيين عبر إيران بضرورة حضور لقاء الرياض للحوار بين الأطراف اليمنية المختلفة.

ونقلت الصحيفة عن محمد على مارم المستشار السياسي في مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي القول لها أن هادي فتح المجال أمام كافة الأطراف بما فيها جماعة أنصار الله المعروفة إعلاميا باسم الحوثيين للجلوس على طاولة الحوار.

وأوضح ”مارم” أن دولا خليجية سوف تتولى التنسيق مع كافة القوى اليمنية ومن بينها حركة أنصار الله الحوثية، لأجل الاتفاق على إعادة البلاد لحالة الأمن والاستقرار وفقا للمبادرة الخليجية،وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني.

وأضاف أن روسيا ستضمن مشاركة الحوثيين في مؤتمر الر ياض وسوف تلعب دورا في لم الشمل اليمني من خلال علاقاتها مع إيران والحوثيين، بعد أن أعلنت مؤخرا وقوفها مع الشرعية في اليمن.

وشدد على ضرورة أن يراعي الحوثيون الدستور اليمني وينسحبوا من العاصمة صنعاء ، مبينا أن الخطوات التي تجري حاليا من قبل الرئيس هادي تهدف لإنهاء الانقلاب باتفاق عقلاني دون اللجوء إلى القوة وإراقة الدماء، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.