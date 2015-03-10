«المؤتمر» يندد بحادث معسكر قوات الأمن في العريش

ندد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ، بالحادث الإرهابي الذى نفذته جماعة “أنصار بيت المقدس”، صباح اليوم، ضد معسكر قوات الأمن بحي المساعيد بالعريش بسيارة ملغومة يقودها انتحاري، ما أسفر عن إصابة 27 مجندًا ومصرع الانتحاري.

وطالب رئيس حزب المؤتمر فى بيان رسمي له اليوم ، بالضرب من حديد على يد الإرهاب الأسود وسرعة إلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم لمحاكمات عسكريه ، وتشديد القبضةالأمنية خاصة اننا ننتظر بعد ساعات قليلة المؤتمر الإقتصادى والذى يعقد عليه المستثمرين والشباب أمال كبيره .

ودعا رئيس حزب المؤتمر،الشعب المصري الذى نزل يوم 30 يونيو للمطالبة بعزل الإخوان بالوقوف خلف القيادة السياسية فى حربها ضد الإرهاب .