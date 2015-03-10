أخبار عاجلة

احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«المؤتمر» يندد بحادث معسكر قوات الأمن في العريش

Google+ Print
«المؤتمر» يندد بحادث معسكر قوات الأمن في العريش «المؤتمر» يندد بحادث معسكر قوات الأمن في العريش

الربان عمر المختار صميدة

ندد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ، بالحادث الإرهابي الذى نفذته جماعة “أنصار بيت المقدس”، صباح اليوم، ضد معسكر قوات الأمن بحي المساعيد بالعريش بسيارة ملغومة يقودها انتحاري، ما أسفر عن إصابة 27 مجندًا ومصرع الانتحاري.

وطالب رئيس حزب المؤتمر فى بيان رسمي له اليوم ، بالضرب من حديد على يد الإرهاب الأسود وسرعة إلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم لمحاكمات عسكريه ، وتشديد القبضةالأمنية خاصة اننا ننتظر بعد ساعات قليلة المؤتمر الإقتصادى والذى يعقد عليه المستثمرين والشباب أمال كبيره .

ودعا رئيس حزب المؤتمر،الشعب المصري الذى نزل يوم 30 يونيو للمطالبة بعزل الإخوان بالوقوف خلف القيادة السياسية فى حربها ضد الإرهاب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا