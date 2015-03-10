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اكتشاف حالات إصابة بمرض السكر لفتيات دون العاشرة ببريطانيا

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اكتشاف حالات إصابة بمرض السكر لفتيات دون العاشرة ببريطانيا اكتشاف حالات إصابة بمرض السكر لفتيات دون العاشرة ببريطانيا
أظهرت إحصاءات بريطانية حديثة وجود فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 5 و9 سنوات فقط مصابات بمرض السكر من النوع الثانى – الذى عادة ما يصيب البالغين.

وذكرت الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، أنه تم رصد سبع حالات فى إنجلترا وويلز لفتيات ما بين 5 و9 سنوات مصابات بالمرض، كما أشار أطباء أيضا إلى أنهم عالجوا حالات لبعض الذكور فى سن السابعة أصيبوا بنفس المرض.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه تم تسجيل 146 حالة إصابة بالمرض لفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 10 و14 عاما و64 حالة لصبية من نفس الفئة العمرية، مما يزيد خطر إصابتهم فى المستقبل بضرر فى العينين والكليتين، إلى جانب أزمات قلبية مبكرة.

ويصيب مرض السكر من النوع الثانى فى العادة البالغين ممن تجاوزت أعمارهم الأربعين عاما، ولم تسجل قبل عام 2000 أى حالة إصابة به فى بريطانيا لمن هم دون سن ال18.

غير أن الأطباء سجلوا ارتفاعا مفاجئا فى الإصابة بالمرض على مدار العقدين الماضيين، وعزوا ذلك إلى السمنة والإفراط فى تناول السكريات وعدم ممارسة الرياضة.

وأشار الأطباء إلى أن هذا المرض يتطور عند إصابة من هم أصغر سنا به أكثر من البالغين، مما يصيبهم بمشكلات صحية سريعة، ففى الوقت الذى يصلون فيه لسن المراهقة، يعانى الكثيرون من ضرر فى العينين والكليتين ومن المتوقع أن يصابوا بأزمات قلبية فى عمر الثلاثين.

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مصر 365