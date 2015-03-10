دراسة أمريكية: الوظائف المرهقة ترفع ضغط الدم وتقلل من خصوبة الرجال

العمل فى وظيفة تتطلب جهدا بدنيا، يعمل على رفع ضغط الدم، مما يدفع الرجال إلى تناول أدوية متعددة من بين المخاطر الصحية التى قد تقوض خصوبتهم، وفقا لأحدث الدراسات التى أجريت فى هذا الصدد.

وقال كبير معدى الدراسة "جيرمين – باك لويس" الباحثة فى المعاهد الوطنية للصحة "أن ما يقرب من 15% من الأزواج فى الولايات المتحدة لا ينجبون فى السنة الأولى من المحاولة".

وتعد نوعية السائل المنوى هى المقياس لقدرة الإنسان على تحقيق الإخصاب ويستند على أعداد وشكل وحركة وقدرة الحيوانات المنوية، فضلا عن العوامل الأخرى.

وتتألف مجموعة الدراسة من 456 رجلا يبلغون من العمر 31,8 عاما، لم يتمكن نصفهم من الإنجاب.

وقد وجد الباحثون أن 13% من الرجال الذين امتهنوا مهنًا شاقة بساعات عمل متصلة لم يتمكنوا من الإنجاب بسبب تدنى أعداد الحيوانات المنوية، مقارنة بنحو 6% من الرجال الذين لم يمتهنوا مهن شاقة.

كما وجد الباحثون فى معرض أبحاثهم المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "الخصوبة والعقم" أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع فى مستوى ضغط الدم لديهم نسبة أقل من الحيوانات المنوية بشكل طبيعى، مقارنة بالرجال الذين لا يعانون من أى ارتفاع فى ضغط الدم.

والخبر السار هو أن هذه العوامل، إذا أكدت وجود آثار سلبية على خصوبة الرجال، يمكن أن يتم تعديلها من قبل الرعاية الطبية أو تغيير السلوكيات المتعلقة بالعمل.

فقدان الوزن وعقار سرطان الثدى لعلاج عقم الرجال