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للوقاية من أمراض الكبد.. تعلم تنظيف "الخس" بطريقة صحية

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للوقاية من أمراض الكبد.. تعلم تنظيف "الخس" بطريقة صحية للوقاية من أمراض الكبد.. تعلم تنظيف "الخس" بطريقة صحية
الخس من أفضل الورقيات وأغناها بالعناصر والفيتامينات على الإطلاق، ويقى من الكثير من الأمراض المتعلقة بالجفاف وضعف رطوبة الجسم.

الخس أفضل الورقيات


>والورقيات الخضراء تمد الجسم بالطاقة والألياف، وتقى الجسم من الكثير من الأمراض، هذا ما أكد عليه الدكتور عادل حامد أخصائى الجهاز الهضمى والباطنة، مشيرا إلى أن الخس يحتوى على الكثير من الفوائد الهامة للجسم والتى يجهلها البعض، ويتجنبون تناوله خوفا من الشوائب وبقايا الطين والحشرات والديدان وبعض الكائنات التى تنمو بين وريقاته الصغيرة.

أضرار إهمال تنظيف الخس


>ولذا يقدم الدكتور عادل الطريقة المثلى لتنظيف وريقات الخس، محذرا من إهمال تنظيفه جيدا، فقد يؤدى إلى الإصابة بفيروسات الكبد وتلوث الأمعاء، والنزلات المعوية الحادة.

تنظيف الخس بطريقة صحية


>وعن الطريقة المثلى لتنظيف الخس، يقول أخصائى الجهاز الهضمى: "يتم قطع الخس من مقدمة رأسه لكى يصبح الورق حرا، اجعل الورق منفصلا عن بعضه البعض، وافصله عن الرأس تماما وقم بتقشير الرأس جيدا للتخلص من أغلب الشوائب العالقة عليها، انظر فى الورق وإذا لاحظت أية حشرات أو ديدان تخلص من الأوراق والرأس واستعن بثمرة أخرى، اجعل الورق غارقا فى مياه عميقة وأضف الملح والليمون والخل عليه واترك المنقوع لأكثر من نصف الساعة، ثم يغسل بالماء جيدا لتناوله نظيفا".

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